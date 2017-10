In Scozia vedrà la luce il primo parco eolico galleggiante del mondo

Il primo parco eolico galleggiante al mondo,, inizia a vedere la luce. E’ infatti iniziata la fase di montaggio del parco acquatico da 800 metri di profondità, che sarà collocato a Peterhead.

Il parco eolico galleggiante sarà in grado di generare fino a 30 Mw di energia, ma partner come Statoil e Mandar si stanno già adoperando per installare delle batterie in grado di immagazzinare l’energia con delle soluzioni. Una di queste si chiama Batwind, ed è un'opzione di Storage che comprende una batteria al litio da 1MWh.

Statoil vuole ridurre i costi di produzione dell’energia eolica pulita e rinnovabile, e l’obiettivo è portarli a 40-60 Euro a MWh entro il 2030. Il vantaggio di questo parco eolico galleggiante è che, appunto, può funzionare in acqua molto più profondamente rispetto a quelli tradizionali, e potrebbe dare una spinta importantissima alla produzione di energie a basso impatto ambientale per il paese.

Statoil ha anche un parco eolico offshore nel Regno Unito chiamato Dungeon, e sta progettando di entrare nel mercato Brasiliano dell’energia solare attraverso un impianto da 162 MW.