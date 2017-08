Incredibile David Bowie: un miliardo di stream su Spotify

si conferma immortale. Ad un anno dalla morte, infatti, le canzoni del Duca Bianco suhanno raggiunto quota un miliardo di stream sulla famosa piattaforma di streaming musicale, a conferma del fatto che tracce comevanno oltre qualsiasi cosa.

A darne l’annuncio proprio la società nordeuropea, che ormai è prossima all’approdo in borsa. I responsabili dell’ufficio stampa, inoltre, hanno anche diffuso la top ten delle canzoni più ascoltate:

Heroes Let’s Dance Space Oddity Life On Mars Starman Rebel Rebel Moonage Daydream Changes Ziggy Stardust Modern Love

Bowie è stato uno dei primi ad intravedere le potenzialità del mercato dello streaming. Nel 2002, infatti, il Duca Bianco affermò che nel giro di qualche anno la musica sarebbe diventata una necessità in quanto sarebbe stata distribuita in maniera capillare, come “l’acqua corrente. Il tutto avverrà nel giro di dieci anni. E niente sarà in grado di fermarla. La musica diventerà come acqua corrente o elettricità”.