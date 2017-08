Incredibile minaccia della Corea del Nord: missile sorvola il Giappone!

Altra, incredibile minaccia della Corea del Nord. Come riportato dalla stampa di tutto il mondo, l’esercito comandato daha lanciato un missile sconosciuto che ha sorvolato il territorio del Giappone.

Immediate sono arrivate le reazioni delle autorità di Tokyo, che hanno invitato i cittadini di Tohoku a prendere tutte le precauzioni e mettersi al riparo nei rifugi sottoterra. Il missile non è stato identificato, ma è stato lanciato alle 5.57 di Pyonyang e, secondo le prime rilevazioni, si sarebbe rotto in tre parti salvo poi finire in mare a 1.180 chilometri da Cape Erimo, nell’isola di Hokkaido.

Gli ultimi lanci di Kim Jong-Un risalivano alla notte tra venerdì e sabato in Europa, quando l’esercito del regime lanciò tre missili balistici a corto raggio, tra cui uno che sarebbe esploso subito, mentre gli altri due avrebbero percorso circa 250 chilometri.

I media sudcoreani riferiscono che il missile protagonista del lancio della scorsa notte è il primo disegnato per trasportare una testata nucleare, ma a riguardo ancora non sono disponibili molti dettagli.