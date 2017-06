Incredibile offerta di Euronics: il Galaxy S8 a 649 Euro

Ha dell’incredibile la nuova offerta lanciata da Euronics, e comunicata ai clienti attraverso una mail. A partire da oggi, non sappiamo per quanto tempo o se sarà valida fino ad esaurimento scorta, gli utenti potranno acquistare il nuovo Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus a prezzo scontato.

Nel dettaglio, il Galaxy S8, ovvero l’ultimo top di gamma della società coreana, nella versione con memoria interna da 64 gigabyte e colorazioni Midnight Black, Arctic Silver e Orchid Gray, è disponibile a 649 Euro, il 21,71% in meno rispetto ai canonici 829 Euro di listino.

La stessa promozione è disponibile anche per la variante grande del Galaxy S8, il Plus, che si contraddistingue per la presenza di un display da 6,2 pollici. In questo caso le medesime colorazioni saranno disponibili a 749 Euro, a fronte di un risparmio del 19,38% rispetto ai 929 Euro di listino, ovviamente per la variante da 64 gigabyte.

La promozione è disponibile sia presso i negozi fisici, che online, attraverso questo indirizzo.