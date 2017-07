Incredibile Unieuro: taglia l'IVA nel weekend, sconti su smartphone e TV

Incredibile promozione lanciata daper tutto il fine settimana. La famosa catena di elettronicaitaliana ha deciso di tagliare l’IVA su tutti i prodotti disponibili nei negozi, su una spesa minima di 299 Euro. Questo vuol dire che si potranno portare a casa a prezzi scontatissimi anche prodotti top di gamma. Basti pensare che l’ Honor 9 , disponibile proprio da ieri ad un prezzo di 449 Euro, fino a domenica costerà solo 350 Euro, a cui bisogna aggiungere 50 Euro offerti daper tutti coloro che hanno acquistato già in passato uno smartphone della compagnia, semplicemente inserendo il codice IMEI in un’apposita pagina (il dispositivo è al momentosul sito e non è più acquistabile).

Le promozioni abbracciano vari settori, da quello delle televisioni agli accessori, passando per tutta l’elettronica al consumo. L’unica eccezione, per quanto riguarda la telefonia, è rappresentata dall’iPhone, esente dalla promozione.