Infinity approda su NVIDIA SHIELD TV

annuncia cheè stato certificato come dispositivo abilitato per, consentendo così di accedere al catalogo di oltre 6000 titoli tra film, serie tv e cartoni animati, anche in lingua originale e con sottotitoli, messo a disposizione dal noto servizio di video on demand.

Chi è possessore di NVIDIA SHIELD TV, in versione 2015 o 2017, non dovrà far altro che scaricare l'app da Google Store e poter così avere accesso alla ricchissima offerta di contenuti in streaming di Infinity, che va dalle anteprime del grande cinema ai classici della produzione mondiale, dalle serie tv più famose fino alle fiction italiane più seguite, il tutto senza pubblicità.

Per attivare Infinity sulla propria SHIELD TV occorre semplicemente fare click sull'app, dopo averla scaricata, e completare una semplice procedura di registrazione e iniziare subito a utilizzare il servizio gratuitamente per 30 giorni. Trascorso questo periodo, se non si desidera proseguire con l'abbonamento mensile, sarà, in ogni caso, sempre possibile disdirlo con un semplice click.

Grazie alla sua versatilità e alla sua spiccata vocazione gaming, SHIELD TV è stata riconosciuta dagli esperti di tutto il mondo e dalla stampa internazionale come uno dei migliori, e per moltissimi il migliore in assoluto, media player sul mercato e se fino a oggi non erano a disposizione contenuti realizzati in Italia e destinati esclusivamente al pubblico italiano, con l'arrivo di Infinity l'offerta di titoli si amplia notevolmente.

"Siamo davvero lieti di offrire ai possessori italiani di SHIELD TV la possibilità di accedere al vastissimo catalogo di Infinity che include fiction, film e cartoni animati, consolidando ulteriormente la sua posizione di media streamer più avanzato sul mercato." ha affermato Jaap Zuiderveld, Vice President NVIDIA EMEAI.