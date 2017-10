Infostrada: i problemi di connettività causati da un guasto ai modem

Nella giornata di ieri abbiamo riportato su queste pagine la notizia riguardante i problemi di connettività , per altro segnalati anche nella giornata di oggi da tutta Italia come visibile nel grafico presente in calce, segnalati dagli utenti, che in alcuni casi non riuscivano proprio ad accedere ad internet.

E’ arrivato, come previsto, il comunicato stampa di Wind Tre, il quale ha annunciato che il blackout è stato provocato da un problema con i modem Nokia in dotazione: “Wind Tre comunica che, nei giorni scorsi, si è verificato un guasto tecnico su un apparato Nokia, in dotazione ad alcune migliaia di clienti Infostrada. Wind Tre provvederà a sostituire, nei prossimi giorni, tutti i modem che hanno subìto tale guasto. L’azienda, scusandosi per quanto accaduto, informa che, oltre ad applicare gli indennizzi previsti dalla propria carta dei servizi, avvierà ulteriori iniziative a beneficio di tutti i clienti interessati” si legge nella dichiarazione.

Un disservizio simile è accaduto qualche anno fa in Germania, ma la particolarità del caso è data dal fatto che la rete in fibra ottica FTTH di Infostrada non consente di utilizzare modem di altri produttori che non siano targati Nokia.

Nel frattempo, downdetector nella giornata di oggi riferisce di problema localizzati in gran parte da Milano, Torino, Roma, Bologna, Napoli, Genova, Modena, Padova, Verona e Palermo.

Come sempre, vi invitiamo a segnalare eventuali disservizi attraverso i commenti.