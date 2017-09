Inizia il rollout su iTunes dei primi contenuti in 4K HDR

In vista del lancio della prossima settimana della, che supporta anche l’HDR,ha iniziato in via ufficiale il rilascio di contenuti 4K HDR su iTunes negli Stati Uniti ed altre nazioni, il tutto in concomitanza con l’apertura dei pre-ordini del nuovo set-top-box.

I film in 4K sono indicati con i tag “4K” e “Dolby Vision” nelle schede presenti sull’iTunes Store da PC, iOS, Mac ed Apple TV. I contenuti in questione non sono ancora visibili su tutti i dispositivi, dal momento che il rollout è cominciato da poco.

Coloro che hanno avuto modo di accedervi, però, riferiscono che il numero sarebbe piuttosto limitato, ma Apple durante il keynote di martedì ha immediatamente messo in chiaro che il numero crescerà col passare delle settimane.

I film in 4K saranno acquistabili allo stesso prezzo dei film HD e per coloro che hanno effettuato l’acquisto, Apple sta convertendo gratuitamente i film da HD a 4K in automatico.

Per informazioni sui preordini e prezzi della nuova Apple TV 4K, vi rimandiamo alla news dedicata.