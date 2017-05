Instagram aggiorna il sito web mobile: ora è possibile caricare le foto

Importante aggiornamento lanciato daper la versione mobile del proprio sito web. Da ora, infatti, gli utenti non dovranno più installare necessariamente l’applicazione ufficiale per poter caricare fotografie sul proprio profilo, perchè la compagnia di Mark Zuckerberg ha da poco aggiunto questa funzione al sito web mobile.

Non è chiaramente possibile cariare video, aggiungere filtri, aggiungere Storie o inviare messaggi diretti, ma si tratta senza dubbio di un’aggiunta importante, le cui potenzialità però sono limitate: è solo possibile ruotare e tagliare le immagini, ma soprattutto è anche stata aggiunta la possibilità di creare un profilo direttamente dal sito e non necessariamente dall’applicazione.

E’ anche presente una versione della pagina Esplora, dopo i test cominciati nel mese di Marzo. In precedenza il sito web mobile di Instagram consentiva solo di scorrere il News Feed, visualizzare i profili, consultare le notifiche, ed aggiungere like e commenti alle fotografie caricate dagli amici.

Si tratta di un tentativo da parte della compagnia di rendere la piattaforma ancora più accessibile, anche per quegli smartphone che, per motivi di peso o caratteristiche tecniche, non sono in grado di supportare il client.