Instagram su Android funziona anche senza connessione internet

, dopo il successo ottenuto da, che ha soddisfatto non solo le esigenze degli utenti provenienti dai paesi in via di sviluppo ma anche molti possessori di offerte telefoniche con poca banda, espande lo stesso modello anche per

La società di Menlo Park, in occasione dell’F8 Conference tenuta nella giornata di ieri ha annunciato che la propria applicazione ora funzionerà anche senza connessione ad internet: gli utenti potranno controllare il feed e la scheda Esplora anche se non posseggono dati mobili. Sarà anche possibile vedere le immagini e profili che sono stati caricati in precedenza, quando era presente una connessione ad internet.

Gli iscritti potranno anche mettere like, lasciare commenti e smettere di seguire qualcuno, ma ovviamente queste azioni saranno memorizzate in locale ed inviate ai server solo quando si effettuerà la riconnessione.

Zuckerberg ha anche rivelato che nelle prossime settimane il team che lavora su Instagram espanderà le funzioni off-line, che potrebbero rendere Instagram estremamente popolare anche nelle zone in cui non vi è una copertura capillare di reti mobili. In futuro questo pacchetto sarà disponibile anche su iOS.