Instagram: arrivano i filtri facciali anche per le dirette video

ha annunciato che gli utenti da ora potranno utilizzare i filtri facciali durante le dirette video effettuate sulla piattaforma di condivisione foto. Ma non è tutto, perchè sempre riguardo i filtri, arrivano delle interessanti aggiunte.

A quelli già esistenti, infatti, gli sviluppatori ne hanno inserito uno nuovo, che mostra gli occhiali da sole con lenti a specchio, il cui effetto riflettente può essere modificato con un semplice tocco.

Come noto, una volta terminata la diretta sarà possibile inserire il video nel proprie Storie o, in alternativa, eliminarlo.

Per utilizzare i filtri durante le dirette video, basta fare click sull’icona presente in basso a destra nello schermo: in questo modo è possibile cambiare lo stile durante le trasmissioni dal vivo.

Il rollout è iniziato nella serata di ieri ed è in corso in queste ore, quindi le aggiunte potrebbero non essere ancora accessibili a tutti. Fateci sapere nei commenti se nel vostro account è già presente o no!