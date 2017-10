Instagram - Facebook: arriva il cross-posting per le Storie

A poche ore di distanza dal lancio dei sondaggi continua ad espandere le funzionalità delle Storie. La piattaforma di condivisione fotografica, infatti, ha introdotto il cross-posting con Facebook per le fotografie o video a scomparsa dopo ventiquattr’ore.

Ciò vuol dire che, nel momento in cui gli utenti proveranno a condividere una storia, saranno in grado di inviarla in automatico anche a quella di Facebook, come mostrato nello screenshot presente in calce. Facebook ha confermato che il rollout è cominciato e presto raggiungerà gli utenti.

“Ora avete la possibilità di condividere le vostre storie di Instagram anche su Facebook. Siamo costantemente al lavoro per rendervi più facile la condivisione di contenuti con le persone che vi seguono” ha affermato un portavoce del social network di Mark Zuckerberg a TechCrunch, il quale ha confermato che il procedimento inverso (ovvero la condivisione delle storie di Facebook su Instagram) non sarà possibile.

Si tratta chiaramente di un tentativo di rivitalizzare le Storie di Facebook, che non hanno registrato certo il riscontro sperato.