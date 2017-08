Instagram: gruppo di hacker sfrutta un bug per ottenere le mail dei VIP

Un bug diha permesso ad un gruppo di hacker di ottenere i numeri di telefono e gli indirizzo email delle celebrità iscritte alla piattaforma di condivisione foto. Il bug è stato scoperto di recente nelle API di Instagram, che il servizio utilizza per comunicare con le altre applicazioni.

Instagram però, si è rifiutato di rivelare quali utenti sono stati presi di mira, ma la notizia arriva due giorni dopo che gli hacker sono riusciti ad accedere all’account di Selena Gomez e pubblicato foto del suo ex fidanzato Justin Bieber.

“Abbiamo recentemente scoperto che uno o più individui hanno ottenuto l’accesso non autorizzato ad una serie di informazioni di contatto per utenti di altro profilo su Instagram, sfruttando un bug in un’API di Instagram. Non sono state esposte però le password degli utenti. Abbiamo corretto il bug rapidamente e stiamo conducendo internamente un’indagine approfondita” ha affermato la società in un comunicato diffuso.

L’azienda ha provveduto a comunicare a tutti i titolari degli account compromessi il misfatto, ed ha incoraggiato gli utenti ad essere prudenti se ricevono chiamate non riconosciute, SMS o e-mail.