Instagram implementa il filtro per i commenti anche nei post e live video

Altra interessante feature lanciata daper prevenire gli abusi e filtrare automaticamente i commenti offensivi alle foto e sui live video. La piattaforma infatti ora utilizzerà il deep learning per bloccare automaticamente tutto ciò che può essere identificato come spam nei commenti.

La nuova feature “Hide Offensive Comments" sarà disponibile inizialmente solo in inglese, mentre il riconoscimento automatico dello spam supporta l’inglese, lo spagnolo, il portoghese, l’arabo, il francese, tedesco, russo, giapponese e cinese.

Il filtro automatico potrà essere attivato in automatico dalla scheda “profilo” delle impostazioni dell’applicazioni. Come rivelato dalla stessa piattaforma in un post pubblicato sul blog, la scelta di introdurre questa funzione è stata pressoché obbligata, dal momento che sempre più utenti quotidianamente inviavano al team segnalazioni su come la presenza di contenuti offensivi impedisse loro di godere a pieno delle funzioni di Instagram.

La speranza è che in questo modo Instagram venga ripulito.