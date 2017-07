Instagram introduce le risposte tramite foto e video alle Storie

continua ad espandere le funzionalità delle Storie, che continuano a macinare record di utilizzo. Oggi, il social network diha annunciato che sarà possibile rispondere alle Storie degli amici con dei video o fotografie, oltre chiaramente ai classici messaggi.

In fase di visualizzazione delle Storie, nella parte bassa è stato aggiunto un pulsante a forma di fotocamera che, cliccandolo, consente di scattare un selfie, registrare in video o effettuare un Boomerang. Sarà anche possibile spostare e ridimensionare la storia a cui si sta rispondendo nella foto, ed applicare una varietà di filtri ed adesivi, proprio come accade per gli altri comparti.

Le Storie di Instagram continuano ad essere tra le caratteristiche più popolari della piattaforma di condivisione foto, grazie ai 250 milioni di utenti attivi al mondo, di gran lunga superiori a quelli del rivale Snapchat. Tutto ciò è anche confermato dalle numerose aggiunte che gli sviluppatori stanno portando