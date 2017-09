Instagram modifica la griglia dei profili utenti: mostrerà 4 foto a riga?

Altre modifiche in arrivo per, che negli ultimi tempi sta lavorando duramente per migliorare e modificare la piattaforma di condivisione fotografica. Secondo quanto riportato da alcuni utenti,starebbe testando un nuovo layout per i profili degli utenti.

Attualmente, infatti, le pagine personali di coloro che sono iscritti al social network mostrano tre fotografie per riga, andando a comporre griglie da 9 o 12 fotografie per pagina, ovviamente a seconda delle dimensioni dello schermo.

Gli sviluppatori, infatti, starebbero testando un layout con quattro foto a riga, il tutto per rendere più accessibili le immagini.

Tuttavia, alcuni influencer, ed in generale utenti che utilizzano l’attuale layout per creare dei veri e propri mosaici fotografici, non hanno accolto favorevolmente i test, e molti di questi non hanno esitato ad esprimere il proprio disappunto sui social network concorrenti, come Twitter.

E’ bene però precisare che attualmente il tutto è in fase di test.