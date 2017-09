Instagram: modifiche alla riproduzione audio dei video

Importante modifica apportata dagli sviluppatori diall’applicazione mobile pered, e nella fattispecie alla riproduzione dei video. Come segnalato da molti utenti, e confermato anche dalla stessa società, Instagram ora sarà meno silenzioso.

Se, scorrendo il News Feed, si attiverà l’audio di un determinato filmato, anche per quelli successivi la traccia audio verrà attivatà di default e fino alla fine, a meno che l’utente non decida di chiudere l’applicazione.

La novità era già presente da qualche giorno negli Stati Uniti, ed ora è attiva anche in Italia. Gli sviluppatori giustificano la scelta (discutibile secondo molti) affermando che è stata presa per evitare che gli utenti debbano attivare l’audio manualmente per ogni video. Il tutto parte da un ragionamento molto semplice: se una persona ha attivato l’audio per un video, significa che è disposta ad ascoltare anche quelli successivi.

La scelta chiaramente farà particolarmente piacere agli inserzionisti, che dal loro canto potranno pubblicare spot audio/video che verranno ascoltati da un pubblico più vasto.