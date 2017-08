Instagram ora consente di caricare foto in formato landscape negli album

Importante novità aggiunta ieri dal team che lavora su Instagram. Da ora, infatti, è possibile condividere negli album, ovvero i post che contengono più di una fotografia, immagini in formato landscape o ritratti.

Precedentemente era possibile aggiungere solo immagini quadrate, che rappresentano un marchio di fabbrica per Instagram. Ora invece gli utenti potranno scegliere più formati, piuttosto che il ritaglio classico.

Il lato negativo è rappresentato dal fatto che la feature include ancora qualche limitazione in fase di utilizzo, ma resta comunque un buon cambiamento, soprattutto per le foto in formato ritratto, che occuperanno l'intero schermo anche se caricate in un post con più immagini.

Non è stato invece modificato il numero di fotografie pubblicabili in un album, che resta di dieci. L’espansione di questa feature però è comunque una buona notizia per coloro che sono soliti scattare fotografie anche in diversi formati, che adesso non saranno più costretti ad impostare la fotocamera in formato 1:1.