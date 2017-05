Instagram ora permette di condividere link via messaggi privati

Instagram continua ad aggiornarsi ed a migliorare il comparto di messaggistica istantanea. Da oggi, infatti, è stata aggiunta la possibilità di inviare link direttamente attraverso, una funzione che anche incredibilmente prima mancava all’appello.

Da ora è possibile inviare link semplicemente incollandoli nei messaggi, e sarà mostrata anche un’anteprima della pagina in questione, come accade da tempo su Facebook e Whatsapp. Inoltre, si potranno anche inviare numeri di telefono, che diventeranno cliccabili e reindirizzeranno automaticamente all’applicazione Telefono per effettuare la chiamata.

Le novità non finiscono qui, perchè ora Direct consente di inviare sia immagini in verticale che in orizzontale, senza la necessità di doverle tagliare per farle rientrare nel riquadro. Il pacchetto di nuove feature è disponibile su iOS ed Android da oggi attraverso un aggiornamento rilasciato sui rispettivi App Store. Per quanto riguarda il supporto alle immagini a dimensioni naturali in Direct, invece, è disponibile da oggi su iOS ed arriverà sul robottino verde nel corso dei prossimi giorni.