Instagram ora permette di salvare i video in diretta

continua ad aggiornare le, che rappresentano una delle funzioni più apprezzate da parte degli utenti e che da qualche mese consentono anche di effettuare dirette streaming. Proprio dal comparto che consente di fare i live video, arriva oggi un’importante novità.

I gestori della piattaforma di Mark Zuckerberg hanno annunciato che da ora è possibile salvare le trasmissioni una volta concluse. Questa opzione mette Instagram al pari di piattaforme concorrenti come Periscope di Twitter e Facebook Live.

Al momento del lancio dei Live Video, il capo del prodotto di Instagram, Kevin Weil, difese a spada tratta la decisione di Instagram di non consentire il salvataggio dei video, affermando che questa scelta era stata presa per contribuire a rendere gli utenti più a loro agio con il live streaming.

Questa nuova opzione è disponibile dalla giornata di ieri attraverso l’aggiornamento che Instagram ha rilasciato su App Store e Play Store e che ha portato il client ufficiale alla build 10.12.