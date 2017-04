Instagram: ora è possibile organizzare in cartelle i post salvati

Lo scorso mese di dicembre,ha introdotto la possibilità di salvare i post preferiti per visualizzarli successivamente, il tutto semplicemente toccando il pulsante del segnalibro aggiunto sotto alle fotografie e video, che porterà in automatico il suddetto post nella sezione “Salvati”.

Questi contenuti possono essere visualizzati solo dai possessori dell’account e nessuno conoscerà i post salvati.

Oggi la piattaforma di condivisione foto ha fatto un ulteriore passo in avanti per espandere questa feature, ed ha annunciato che sarà possibile organizzare in cartelle i post salvati. Gli iscritti, infatti, potranno creare delle “Collezioni” in cui inserire i post: basta tenere premuto su un post salvato e si aprirà un menù contestuale che consentirà appunto di aggiungerlo ad una collezione esistente o crearne una da zero.

Secondo molti, attraverso questa funzione Instagram ha di fatto aperto una vera e propria guerra a Pinterest, che potrebbe diventare l’ennesima vittima del gigante di Menlo Park, dopo Snapchat.