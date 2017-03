Instagram porta i geostickers nelle Storie

continua a prendere spunto da, il servizio di messaggistica istantanea da cui ha ripreso le Storie. Nella giornata di oggi, infatti, la piattaforma di condivisione fotografica diha annunciato il lancio dei geostickers per le Storie.

Anche questa funzione era presente da tempo in Snapchat, e può essere utilizzata solo in due città: Giacarta e New York, ma presto dovrebbe essere espansa anche ad altre metropoli del mondo.

Questi stickers sono accessibili attraverso il pannello “adesivi” nelle storie e variano in base alla posizione.

Instagram ha già precisato che si tratta di una prima versione, ed il rollout più ampio comincerà nel corso dei prossimi mesi.

L’aggiornamento, comunque, è già disponibile su iOS ed Android da qualche ora.