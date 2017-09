Instagram porta le Storie anche sulla versione web

mira ad espandere ulteriormente l’utilizzo da parte degli utenti delle. Secondo quanto riportato da alcuni siti, la piattaforma di condivisione fotografica diavrebbe iniziato in via ufficiale i test per portare le Storie anche sulla versione web del social network.

Presto, quindi, gli utenti potranno guardare i video e le fotografie che scadono dopo 24 ore anche dalla versione web del sito e non solo attraverso i client ufficiali per i vari ecosistemi. Le Storie rappresentano una delle funzioni più utilizzate da parte degli utenti, come confermato anche dagli ultimi dati diffusi dal sito, secondo cui ogni giorni vengono utilizzate da 250 milioni di persone.

In una dichiarazione diffusa, la compagnia di Mark Zuckerberg ha annunciato che “questa ulteriore novità conferma ulteriormente l’impegno di Instagram nel migliorare ulteriormente l’esperienza per i nostri utenti, che dovrà essere accessibile in qualsiasi luogo, in ogni momento e su diversi dispositivi”.