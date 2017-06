Instagram: le Storie toccano quota 250 milioni di utenti al giorno

Ledirappresentano a tutti gli effetti una delle caratteristiche più apprezzate ed utilizzate dagli utenti. Il social network, nella serata di ieri ha annunciato delle importanti aggiunte alla già vasta carrellata di funzioni

L’annuncio più importante è rappresentato dal fatto che le Storie sono ora utilizzate da 250 milioni di utenti quotidianamente, cinquanta milioni in più rispetto ai dati del mese di aprile, cento rispetto ai 150 milioni di Gennaio ed i 100 di Ottobre.

Per fare un confronto, Snapchat è usato quotidianamente da 166 milioni di utenti, mentre Instagram (in totale) può vantare su 700 milioni di utenti attivi al giorno.

A seguito di questo annuncio, il prezzo delle azioni è schizzato alle stelle, ed ha recuperato il 2,96%.

L’aggiunta importante è rappresentata dal fatto che da adesso sarà possibile mantenere nelle Storie, per 24 ore, i filmati delle dirette video effettuate, in modo tale da raggiungere un pubblico più vasto.