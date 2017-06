Instagram Stories: arrivano i nuovi filtri facciali a tema estivo

Simpatici filtri introdotti nel corso del fine settimana su. La piattaforma di condivisione foto, infatti, ha annunciato l’arrivo di nuovi filtri facciali, basati sempre sulla realtà virtuale, a tema estivo.

L’utilizzo è stato massiccio, in quanto si tratta di aggiunte molto simpatiche. Si passa dal filtro che consente di simulare un road trip, con tanto di occhiali da sole, arcobaleno e macchina, ad uno che include una maschera da notte attivabile e disattivatile simulando uno sbadiglio o muovendo la testa.

Tutti i filtri sono disponibili non solo sulle Instagram Stories, ma anche su Boomerang e Rewind, quindi potranno essere utilizzati su tutti i formati di video e foto compatibili con l’applicazione.

Per gli utenti americani, Instagram ha anche aggiunto degli adesivi particolari per tutte quelle città in cui nella giornata di ieri si è festeggiata la Festa del Papà. E’ chiaro che in questo caso si tratta di adesivi a tempo, che verranno eliminati nel corso dei prossimi giorni.