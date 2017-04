Instagram Stories hanno più utenti di Snapchat

è stata progettata per fare concorrenza a, l’applicazione di messaggistica istantanea che Facebook ha più volte tentato di acquistare, con risultati scarsi. Secondo quanto rivelato da alcuni siti, gli utenti che utilizzano le Instagram Stories sarebbero di più rispetto a quelli attivi su Snapchat.

Nella fattispecie, le Storie di Instagram possono vantare su più di 200 milioni di utenti al giorno, contro i 158 milioni di iscritti attivi quotidianamente annunciati da Snapchat nel corso del quarto trimestre del 2016.

Instagram soprattutto negli ultimi tempi ha lavorato duramente sulle Storie, introducendo funzioni già diventate virali, come gli sticker, le dirette video e le emoji, oltre ad adesivi studiati appositamente per determinate città come Chicago, Londra, Madrid, Tokyo, Giacarta e New York City.