Instagram tocca quota 700 milioni di utenti attivi al mese

cresce più velocemente del previsto. La società diha infatti da poco annunciato di aver toccato quota. Un numero che dimostra ancora una volta come il ritmo sia superiore anche alle più rosee previsioni.

Instagram è stato lanciato nell’ottobre del 2010 e per toccare quota 100 milioni di utenti attivi mensilmente ha dovuto aspettare il febbraio del 2013, con il raddoppio registrato nel marzo del 2014. Il servizio di proprietà di Facebook ha costantemente guadagnato 100 milioni di utenti mensilmente ogni 9 mesi fino allo scorso dicembre, quando ha annunciato 600 milioni di iscritti attivi al mese. Ciò vuol dire che se prima ci impiegava sei mesi per ottenere 100 milioni di nuovi utenti, questa volta ne ha impiegati solo quattro.

Il dato tuttavia è estremamente limitato e non tiene conto di coloro che controllano i messaggi più volte al giorno, mentre registra anche coloro che ad esempio scorrono il news feed una o due volte al mese.