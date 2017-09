Intel Coffee Lake: svelati presunti prezzi e primi benchmark per i7-8700K

Il lancio dei nuovi processori Intel Coffee Lake , che si vocifera in "via ufficiosa" avvenga il prossimo 5 ottobre, si avvicina sempre più ed iniziano ad emergere informazioni molto interessanti in merito. In particolare, oggi sono trapelati ie i presuntidi tutta la gamma.

Parlando del processore Core i7-8700K, questo ha fatto segnare 1230 punti in multi-thread (contro i 1000 di Core i7-7700K) e 196 punti in single-thread su CineBench. Prestazioni confermate anche da alcuni benchmark eseguiti tramite GeekBench e CPU-Z.

Per quanto riguarda i prezzi europei della gamma Coffee Lake, invece, ecco quanto emerso:

- Core i3-8350K ad un prezzo di 199 euro

- Core i5-8600K ad un prezzo di 299 euro

- Core i7-8700K ad un prezzo di 419 euro