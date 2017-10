Intel ed Amazon insieme per il riconoscimento vocale

Intel edhanno annunciato l’inizio di una collaborazione che ha l’obiettivo di migliorare la tecnologia di riconoscimento vocale attualmente presente sul mercato.

Il famoso produttore di chip, in un comunicato stampa diffuso insieme alla compagnia di Jeff Bezos, ha annunciato il lancio dell’Intel Speech Enabling Development Kit, un potente strumento hardware che è in grado di lavorare a stretto contatto con Alexa, l’assistente vocale di Amazon.

Questo kit di sviluppo, già disponibile in pre-ordine a 399 Dollari, è in grado di combinare un sistema di posizionamento strategico ad 8 microfoni con un processore per l’analisi digitale, che è in grado di comprendere e determinare con estrema precisione le parole pronunciate dagli utenti, per poi elaborarle in locale.

E’ chiaro che si tratta di una soluzione per progettisti e programmatori, ma la speranza del colosso di Seattle è che questo kit possa portare a dei miglioramenti sostanziali per Alexa, già etichettato come uno dei migliori assistenti del mercato.