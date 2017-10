Intel presenta la famiglia di chip Nervana Neural Network Processor

ha formalmente presentato la sua famiglia di chip) progettata appositamente per l'intelligenza artificiale.

La famiglia di chip NNP è una risposta alle esigenze dell’intelligenza artificiale, destinata ai data center e non ai PC. La maggior parte dei data center sfrutta CPU Intel ma i carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale moderna sono molto meglio eseguiti dai processori grafici o GPU provenienti da aziende come Nvidia.

Di conseguenza, la domanda di chip di queste società è salita al vertice. Tra le applicazioni del Machine Learning le reti neurali sono le più esose dal punto di vista dei calcoli e sempre più aziende le stanno sfruttando in varie applicazioni. La risposta di Intel arriva con gli NNP, chip in grado di eseguire algoritmi basati sul Machine Learning, che sono estremamente dispendiosi a livello computazionali e che richiedono necessariamente un hardware dedicato per velocizzarli.

In un primo momento, gli NNP saranno rilasciati solo ad un piccolo numero di partner Intel che l'azienda prevede di iniziare ad attrezzare prima della fine di quest'anno. L'hardware viene sviluppato in stretta collaborazione con Facebook, una delle aziende che sta cercando di spingere lo sviluppo e i test delle reti neurali.