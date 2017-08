Intel ha presentato i primi processori Core di ottava generazione

Intel ha presentato oggi i processori Core di ottava generazione. Si parte con la serie U da TDP fino a 15 watt, la linea dedicata a notebook "peso piuma". Quattro i modelli presentati, due Core i5 e atri due ancora Core i7.

I modelli in questione si chiameranno, rispettivamente, Core i5-8250U, Core i5-8350U, Core i7-8550U e Core i7-8660U. Tutti e quattro fanno parte della famiglia delle CPU Kaby Lake-R, da 14nm+.

I Kaby Lake-R sono pensati per notebook ultra leggeri, oltre che per tutte le soluzioni 2-in-1. Sono due i core in più rispetto agli analoghi modelli della generazione scorsa. Per la precisione parliamo di 4 core e 8 thread, contro i 2 core e 4 thread della settima generazione. Il TDP invece è di 15 watt.

Ovviamente anche la cache L3 riceve un aumento, arrivando ai 6MB dei Core i5 d agli 8 MB der i Core i7. Il supporto di memoria, poi, passa da DDR4-2133 E LPDDR3-1866 a DDR4-2400 e LPDDR3-2133.

Stando ad Intel si parla di un 40% di velocità in più rispetto alla precedente settima generazione. I nuovi chip sono pensati per gestire i video in 4K, VR, 3D e le altre innovazioni più recenti.