Intel pubblica una pagina dedicata ai processori di nona generazione Ice Lake

Nonostante il pubblico sia ancora in attesa della presentazione dei processori di ottava generazioneha pensato bene di "spiazzare" tutti pubblicando sul proprio sito una pagina dedicata ai "successori" di quest'ultimi, ovvero quelli che faranno parte del "progetto"

In particolare, il tutto è apparso nella versione USA del sito ufficiale di Intel. Tuttavia, la pagina in questione non ci fornisce molte informazioni riguardanti i Core di nona generazione ma si limita a riportare: "La famiglia di processori Ice Lake è un successore dell'ottava generazione di Intel Core. Questi processori utilizzano il processo produttivo a 10 nm+ di Intel".

Grazie a queste informazioni "ufficiose", insomma, sappiamo ora che la famiglia Ice Lake non rientrerà nell'ottava generazione di processori Intel e che utilizzerà un processo produttivo a 10 nanometri migliorato rispetto ai "predecessori".

Interessante anche notare come la pagina apparsa sul sito di Intel riporti "un successore" piuttosto che "il successore", segno che potrebbe far presagire l'arrivo di altre "generazioni d'intermezzo". E' ancora molto presto, però, per parlare di questo ed è meglio focalizzarsi maggiormente, per il momento, sull'ormai imminente presentazione della famiglia Coffee Lake, che avverrà il prossimo 21 agosto. Trovate uno speciale dedicato proprio ai processori di ottava generazione a questo link.