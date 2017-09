Intel svela l'ottava generazione di CPU desktop, disponibili da oggi

Intel annuncia la disponibilità dei processori da 14, 16 e 18 core -- che inizieranno ad essere disponibili per i clienti a partire da oggi.

Con questo ultimo pezzo del puzzle, tutta la famiglia di processori Intel Core Serie X si completa, offrendo a creatori di contenuti ed enthusiast anche l’attesissimo processore Extreme Edition, il processore per desktop più estremo mai presentato.

L’intera famiglia di processore Intel Core Serie X promette esperienze complesse, ricche e immersive che richiedono una notevole potenza di computing; l’Extreme Edition porta i creatori di contenuti ad un livello ulteriore, rendendo possibile il megatasking estremo, con una piattaforma per editing e rendering ad alta risoluzione 4K e video in realtà virtuale (VR): uno studio completo sul tuo PC.

Con i processori Intel Core Serie X Extreme Edition, i produttori di contenuti possono aspettarsi performance migliori dell’80% per la creazione di contenuti in VR1 e fino al 60% di velocità in più nel video editing in 4K2 rispetto alla precedente generazione di processori Extreme Edition.