International Asteroid Day: giornata informativa sul rischio di asteroidi

Anche quest'anno ilsi terrà l'indetto dalle Nazioni Unite per aumentare la consapevolezza pubblica sul rischio che degli asteroidi pericolosi vengano a contatto con la terra.

Ogni giorno il nostro pianeta viene colpito da più di 60 tonnellate (fino a 300) di polvere interstellare e piccoli meteoriti. A volte, però, sono i grandi asteroidi a scontrarsi con la terra, come quando il 30 giugno 1908 ne cadde uno a Tunguska in Siberia, devastando più di 2000 Km2 di foresta e abbattendo più di 60 milioni di alberi (foto in fondo alla news).

Un evento simile potrebbe accadere a breve come tra decenni o secoli e l'obiettivo di questa giornata è di sensibilizzare le persone sull'incombenza del pericolo ed incoraggiare il mondo della politica ad essere preparato a questa evenienza.

L'evento durerà 24 ore durante le quali ci saranno più di 1000 appuntamenti in tutte le parti del mondo. Per assistere alla diretta e controllare tutta l'agenda con gli appuntamenti in programma vi invitiamo a visitare il sito web dell'Asteroid Day.



Gli asteroidi sono corpi dalla composizione simile ad un pianeta roccioso ed un diametro generalmente inferiore ad 1 Km. Quando questi corpi sono composti per lo più da ghiaccio allora vengono chiamati comete. Nel sistema solare si conoscono più di 600'000 asteroidi che sono stati catalogati (anche se ne mancano alcune centinaia di migliaia all'appello).



Tra i partecipante all'Asteroid Day segnaliamo Brian Cox, Neil deGrasse Tyson, Brian May, Peter Gabriel, e moltissimi scienziati esperti, ricercatori, ingegneri e astronomi, nonché astronauti della NASA e tanti altri.