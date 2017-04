iOS 10.3.1: vicino il rilascio del jailbreak per iPhone 7

, il famoso gruppo di hacker e sviluppatori, ha annunciato che è ormai prossimo il lancio del tool per effettuare il jailbreak subasato su. La notizia proviene da Weibo, secondo cuiavrebbe dimostrato il funzionamento del tool sull’ultimo smartphone della compagnia di Cupertino.

L’annuncio sarebbe arrivato nel corso di un evento per sviluppatori tenuto nel corso del fine settimana, e lo stesso Pangu avrebbe anche specificato che il tool funzionerà solo sull’ultimo dispositivo della società di Tim Cook, sull’ultima versione del software rilasciato (iOS 10.3.1). Su Youku inoltre è anche stato pubblicato un video che mostra Cydia in esecuzione su un dispositivo jailbreakkato.

Le ultime voci riferiscono che il software potrebbe essere rilasciato già nel corso della prossima settimana, ma dagli sviluppatori non è ancora arrivata alcuna conferma o smentita.