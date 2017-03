iOS 10.3.2: stop al supporto per le app a 32 bit?

L’interruzione al supporto per le applicazioni a 32 bit da parte dipotrebbe arrivare prima del previsto. Nella giornata di ieri, infatti, il colosso di Cupertino ha rilasciato la prima beta diche, a quanto pare, interrompe in via ufficiale il supporto ai dispositivi a 32 bit.

Si tratta di una decisione a sorpresa, dal momento che in questo modo gli utenti non saranno in grado di aggiornare gli iPhone 5, iPhone 5c e la quarta generazione di iPad, in quanto la versione beta di iOS 10.3.2 permette di ripristinare solo i dispositivi con processori a 64-bit.

Ciò potrebbe anche voler dire che Apple con iOS 10.3.2 interromperà il supporto alle applicazioni a 32-bit dall’App Store, in anticipo rispetto a quanto emerso in precedenza, dal momento che si parlava di iOS 11 come termine del supporto.

Per coloro che proveranno ad installare un’app obsoleta, Apple ha già preparato un messaggio d’avviso in cui li avvisa che il sistema operativo non li supporterà più. La conclusione naturale per una tecnologia ormai datata.