iOS 10.3 renderà gli iPhone più veloci, ecco perchè

Nella giornata di ieriha rilasciato , che come vi abbiamo raccontato questa mattina, tra le tante novità include un nuovo file system. Tuttavia, come tutti gli aggiornamenti software,include anche dei cambiamenti e delle modifiche non presenti nel changelog ufficiale.

Uno di questi è stato rivelato dall’ingegnere di Apple, Renaud Lienhart, che lavora direttamente sul sistema operativo. Lo stesso, attraverso il proprio account ufficiale Twitter, ha annunciato che con iOS 10.3 Apple ha ridotto, accorciato e modificato molte delle animazioni dell’OS.

Questa modifica sarà tangibile principalmente quando si avvia o si esce da un’applicazione o si passa da un’app all’altra: le animazioni sono molto più brevi, il che si traduce anche in un incremento delle prestazioni e in tempi di caricamento inferiori.

A ciò bisogna anche aggiungere che, come vi abbiamo raccontato poco fa, il nuovo File System renderà più veloce il trasferimento dei file in quanto è progettato per essere a bassa latenza. Ciò sarà tangibile principalmente su tutte quelle app che effettuano la scrittura di più dati sul disco, come ad esempio le app per l’elaborazione video.