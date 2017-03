iOS 10.3 ha ridotto lo spazio occupato dal sistema operativo?

Continuano ad emergere novità da, il minor update per rilasciato qualche giorno fa dae che a quanto pare ha introdotto tante novità. Secondo quanto riferito da alcuni utenti, conla Mela avrebbe anche ridotto lo spazio occupato dal sistema operativo vero e proprio.

Su un iPhone 7 Plus da 256 gigabyte, infatti, si è arrivati a guadagnare fino al 10,4% di spazio disponibile, ed in alcuni casi si è passati dai precedenti 75,45 gigabyte disponibili (chiaramente lo smartphone includeva già applicazioni, foto ed altro) agli 83,26 gigabyte successivi all’installazione di iOS 10.3.

Alla capacità totale, ovvero quella riportata nel menù informazioni sopra a quella disponibile, sono stati anche aggiunti 2,64 gigabyte, il che rappresenta un passo in avanti estremamente significativo se rapportato a quegli iPhone con meno capacità di archiviazione, in particolare i modelli più datati, principalmente quelli da 32 gigabyte nativi.