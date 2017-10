iOS 11.0.1: gli utenti segnalano altri problemi con il nuovo aggiornamento

Continuano i problemi con. Secondo quanto segnalato da alcuni utenti, anche il minor update rilasciato la scorsa settimana, che ha portato la versione dell’OS alla build 11.0.1 , starebbe causando dei piccoli disservizi su iPhone ed iPad.

Gli utenti infatti riferiscono che questa nuova versione sarebbe ancora più instabile della precedenza, e lamentano costanti freeze e crash che, in alcuni casi, rendono i dispositivi praticamente inutilizzabili.

Le segnalazioni arrivano da Reddit, su cui gli utenti stanno segnalando problemi clamorosi: dai riavvii a malfunzionamenti delle suonerie e della sveglia, passando per il controllo del volume, la scarsa stabilità degli iPhone (in particolare un utente segnala che il proprio iPhone si bloccherebbe più di dieci volte al giorno), passando per problemi con la connessione WiFi.

Proprio quest’ultimo punto è quello più curioso. Nella fattispecie, un utente afferma che sul proprio iPhone 6 il “WiFi funziona solo se sto a pochi centimetri dal router, e nonostante ciò funziona male. Ho provato due reti differenti e la situazione è la stessa, ho provato a formattare l’iPhone due volte ed il problema persiste”.

Apple nel frattempo sta già testando la prima beta di iOS 11.1, che dovrebbe correggere molti di questi problemi.