iOS 11: Apple elimina l'integrazione con Facebook e Twitter

Ci sono molte feature incluse in iOS 11 chenon ha annunciato nel corso della conferenza di ieri alla WWDC, in quanto trattandosi di un aggiornamento estremamente importante per il proprio ecosistema, va a toccare tutti gli aspetti.

Tuttavia, grazie ad alcuni utenti che hanno avuto modo di mettere le mani sulla prima beta del nuovo sistema operativo, veniamo a conoscenza che Apple ha eliminato l’integrazione con Twitter, Facebook, Flickr e Vimeo. La caratteristica era estremamente utile in quanto permetteva agli utenti di memorizzare i dati degli account per accedere ad app di terze parti utilizzando.

La scoperta è stata effettuata direttamente nel menù Impostazioni, in cui sono state rimosse le quattro applicazioni, che ora vengono viste come app normali.

Nella schermata che trovate in calce, è presente un confronto tra iOS 10 (a sinistra), ed iOS 11 (a destra). L’approccio, come si può vedere, è totalmente diverso, ma non sappiamo se le opzioni a disposizione saranno le stesse o meno.