iOS 11: il Centro di Controllo non disabilita il Bluetooth e Wifi

Ildi iOS 11 è una delle principali novità introdotte dal gigante di Cupertino nella nuova versione del proprio sistema operativo mobile, in quanto include una serie di comandi personalizzabili attraverso il Force Touch ed il menù impostazioni.

Tra questi sono presenti dei nuovi interruttori che permettono di disabilitare il Bluetooth ed il WiFi senza dover andare nel menù, almeno tecnicamente.

Tecnicamente perchè, non si sa se per colpa di un bug o meno, come segnalato da molti utenti, e confermato anche dalla redazione, anche disabilitando la connessione senza fili ed il Bluetooth attraverso il Centro di Controllo, questa, andando nel menù Impostazioni resta attiva. Di fatto, quindi, i pulsanti dedicati non fanno altro che “sganciare” il telefono dalle connessioni attive. Non sappiamo se si tratta di una cosa voluta o meno.

Lo sviluppatore e ricercatore di sicurezza Andrea Barisani, che per primo ha notato questa modifica, ha affermato che si tratta di un buon modo per staccare i dispositivi dal Bluetooth e WiFi, se si è preoccupati per potenziali attacchi.