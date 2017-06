iOS 11: il drag and drop sarà presente anche su iPhone

Delle novità introdotte da iOS 11 nell’abbiamo a lungo parlato su queste pagine. L’OS, infatti, trasforma l’iPad in una sorta di computer desktop, a partire dal dock per le applicazioni, il nuovo file system e le caratteristiche come il drag and drop.

Secondo alcuni tweet rilasciati dagli sviluppatori che in queste ore hanno avuto modo di provare iOS 11, il drag and drop sarebbe presente anche sull’iPhone, ma solo all’interno delle applicazioni. Ci sarebbe anche un modo per usarlo tra le app, come mostrato nel filmato presente in calce, ma si tratterebbe di un bug, piuttosto che di una feature ufficiale.

E’ possibile selezionare più elementi per trascinarli, ma è chiaro che la funzione sarà particolarmente utile sulla nuova applicazione FIles, che sarà anch’essa disponibile su iPhone. Questa renderà più facile l’organizzazione degli elementi memorizzati su iPhone ed iPad, e di fatto farà da gestore file.

iOS 11 è ancora in beta però, e la funzione potrebbe anche essere rimossa nella build finale, per diventare esclusiva iPad.