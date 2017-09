iOS 11: ecco gli iPhone ed iPad in grado di supportare ARKit

Tra le tante novità introdotte da iOS 11 è sicuramente il supporto per la realtà aumentata, grazie al framework ARKit presentato dal gigante di Cupertino in occasione della WWDC di inizio anno.

Tuttavia, come ampiamente prevedibile, nonostante la vasta gamma di dispositivi aggiornati alla nuova build dell’OS, non tutti saranno in grado di supportare le applicazioni che utilizzano queste nuove API.

E’, ovviamente, richiesto un dispositivo più recente per poter godere dei benefici dell’AR, ma vediamo quali sono supportati.

Per quanto riguarda gli iPhone, i modelli che potranno supportare le applicazioni sono i seguenti:

iPhone SE

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Mentre, per quanto riguarda gli iPad, il supporto è esteso a queste versioni:

iPad da 9,7 pollici

iPad Pro da 9,7 pollici

iPad Pro da 10,5 pollici

iPad Pro da 12,5 pollici

I benefici della realtà aumentata sono enormi, in particolare per i professionisti e coloro che si stanno già affidando da tempo alle applicazioni per poter scopi progettuali. Nel corso dei prossimi anni questa tendenza è destinata ad aumentare, ed Apple sta spingendo sull’acceleratore per spingere gli sviluppatori ad adottarlo.