iOS 11 è già presente sul 47% dei dispositivi, superato iOS 10

In meno di tre settimane dal rilascio,è già la versione più diffusa del sistema operativo mobile di Apple. A confermarlo le ultime analisi di, secondo cuisarebbe presente sul 47% dei dispositivi della Mela attivi a livello mondiale, conche al secondo posto, al 46%.

Numeri che confermano ancora una volta come la frammentazione sia un fenomeno pressoché sconosciuto per il gigante di Cupertino, che in meno di un mese ha portato l’ultima build del proprio OS al primo posto in termini di adozione.

Il tasso, però, è stato più lento rispetto a quello registrato lo scorso anno con iOS 10, ma più veloce rispetto ad iOS 9, che è ancora al terzo posto con una percentuale del 6,7%.

Ora che è diventato il sistema operativo più diffuso di Apple, iOS 11 mirerà ad ampliare la propria base di utenza, che probabilmente aumenterà ulteriormente dopo il rilascio di iOS 11.1, che introdurrà una nuova gamma di emoticon e reintrodurrà il 3D Touch per accedere all’App Switcher.