iOS 11: la lista completa (ed aggiornata) dei dispositivi compatibili

Con la presentazione dei nuovi iPhone X edavvenuta nella giornata di ieri, si è definitivamente chiuso il cerchio intorno ad, la nuova versione del sistema operativo touch di Apple che sarà disponibile a partire dal prossimo 19 Settembre.

Apple, a seguito della presentazione dei nuovi dispositivi, ha aggiornato anche la lista degli smartphone e tablet compatibili.

iOS 11 potrà essere installato su iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE ed iPhone 5s, mentre come abbastanza prevedibile sarà preinstallato sui nuovi iPhone 8, iPhone 8 Plus ed iPhone X.

Per quanto riguarda il comparto iPad, l’OS arriverà su iPad Pro 12,9” (2ª generazione), iPad Pro 12,9” (1ª generazione), iPad Pro 10,5”, iPad Pro 9,7”, iPad Air 2, iPad Air, iPad (5ª generazione), iPad mini 4, iPad mini 3 ed iPad mini 2.

Infine, l’unico iPod ad essere aggiornato sarà l’iPod Touch di sesta generazione.

Ricordiamo che dalla giornata di ieri è disponibile per gli sviluppatori la GM dell’aggiornamento.