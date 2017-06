iOS 11: la lista dei dispositivi compatibili, addio al 32-bit

Continuano ad arrivare notizie dalla WWDC , ed in particolare sugli annunci di. Tra questi figura, la nuova versione del sistema operativo touch del gigante di Cupertino che, come noto, sarà disponibile al pubblico entro la fine dell’anno.

iOS 11 segnerà la fine del supporto con i dispositivi a 32-bit, e non saranno nemmeno più supportate le app, come rivelato da alcuni tester che hanno avuto modo di mettere le mani sulla prima beta dell’OS.

Interessante anche notare la lista dei dispositivi supportati, che come sempre è molto ampia, in quanto nelle intenzioni di Apple c’è di ridurre al minimo la frammentazione aggiornando quanti più dispositivi possibili.

Ma facciamo un pò di chiarezza a riguardo.

Gli iPhone che verranno aggiornati ad iOS 11 saranno i seguenti:

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

Discorso analogo anche per gli iPad:

iPad Pro 12,9” (2ª generazione)

iPad Pro 12,9” (1ª generazione)

iPad Pro 10,5"

iPad Pro 9,7"

iPad Air 2

iPad Air

iPad (5ª generazione)

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

Per quanto riguarda gli iPod, invece, toccherà solo all’iPod Touch di sesta generazione.