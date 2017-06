iOS 11 migliora anche l'utilizzo delle AirPods, ecco come

A quanto pare iOS 11 abbraccia tutti i comparti dell’ecosistema portatile, e non soloed. Secondo quanto rivelato da alcuni sviluppatori,introduce la possibilità di controllare la riproduzione delle canzoni direttamente dalle

Attualmente, infatti, per scorrere le tracce bisogna effettuare un doppio tap sulle cuffie e quindi dire a Siri di saltare alla traccia successiva. Con iOS 11, invece, gli utenti potranno abbinare delle gesture dedicate attraverso il menù impostazioni Bluetooth.

Il canale YouTube Appsolutely Tech ha testato la funzione nel filmato che trovate in apertura: è possibile infatti cambiare canzone ed anche attivare Siri. Chiaramente, come sempre quando parliamo della beta, si tratta di una funzione che potrebbe anche essere eliminata da Apple in fase di rilascio della build finale.