iOS 11: le novità per iPad mostrate in due video di Apple

sul proprio account ufficiale YouTube ha cariato una serie di video dimostrativi che mostrano le funzionalità previste dasu. I due filmati, visualizzabili come sempre dopo il salto, durano poco più di un minuto e sono realizzati con lo stesso stile.

In totale la serie di video è composta da sei filmati, che comprendono la Apple Pencil, il multitasking, la scansione dei documenti e la firma, la gestione dei file, il drag and drop ed il nuovo dock.

iOS 11, come vi abbiamo raccontato più volte su queste pagine, porterà un sacco di nuove funzionalità su iPad Pro, aumentando la produttività e rendendo il tablet un vero e proprio compagno di lavoro indispensabile per coloro che sono soliti viaggiare o che sono alla ricerca di un compagno di lavoro compatto e non estremamente costo, che può a tutti gli effetti sostituire il classico MacBook Pro.

Ricordiamo che iOS 11 arriverà sui dispositivi compatibili nel corso del prossimo autunno, probabilmente già alla fine di Settembre.