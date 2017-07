iOS 11 permetterà di effettuare dirette direttamente dagli iPhone?

Interessante funzione scoperta da alcuni beta tester in. Secondo quanto rivelato da The Next Web, infatti, nella terza beta del nuovo sistema operativo,avrebbe aggiunto un’opzione che permetterebbe di effettuare trasmissioni in streaming degli

Al momento, anche premendo sul pulsante, non succederebbe nulla, ma alcune persone hanno suggerito che potrebbe funzionare con AirPlay, sebbene sia già presente un comando simile nel Centro di Controllo.

Non sappiamo però le intenzioni di Apple, ma una funzione del genere potrebbe diventare particolarmente utile per hands on su giochi ed applicazioni, ma anche a livello di produttività su iPad, ad esempio per illustrare progetti o altro. E’ chiaro però che, come sempre, si tratta di una funzione presente nella versione beta del sistema operativo, e non è detto che veda la luce anche nella build finale in quanto spesso le società, terminati i test, le eliminano. Ulteriori novità probabilmente saranno disponibili nelle prossime settimane.