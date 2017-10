iOS 11 presente sul 38,5% degli smartphone Apple, nonostante i problemi

A due settimane dal lancio, e nonostante i numerosi problemi e bug segnalati dagli utenti,è già presente sul 38,5% dei dispositiviattivi a livello mondiale, secondo i dati della società

Rispetto alla scorsa settimana l’adozione è cresciuta di poco più di 10 punti percentuali. Nel giro di ventiquattro ore, iOS 11 è stato installato dal 10% degli utenti, mentre in una settimana ha raggiunto un’adozione del 25,28%.

Nonostante ciò, però, i tassi di adozione sono più lenti rispetto ad iOS 10, che nello stesso periodo era stato installato sul 48,16%, circa il 10% in più. Non è chiaro il motivo di questo rallentamento, ma potrebbe essere dettato dal ritardo registrato da alcune caratteristiche non presenti, come Apple Pay Cash, il cui lancio è stato rinviato.

Apple ha già rilasciato due aggiornamenti per iOS 11, nel giro di due settimane ed entrambi volti a correggere i bug segnalati dagli utenti.

Chiaramente, con l’aumento dell’adozione di iOS 11, diminuisce quella di iOS 10, presente sul 54,82% dei dispositivi Apple.